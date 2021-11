Tarcza antyinflacyjna. Gut-Mostowy: Bardzo dobra inicjatywa

Rząd zapowiada wprowadzenie tarczy antyinflacyjnej, która ma wspomóc grupy najbardziej odczuwające rosnącą inflację. - Nie jestem wprowadzony w szczegóły. Na pewno byłaby to bardzo dobra inicjatywa - powiedział w "Money. To się liczy" Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister sportu i turystyki. Został też zapytany o wpływ inflacji na turystykę. - Na pewno jest to duże zmartwienie. Głównym czynnikiem jest koszt energii - 23-25 procent tej inflacji jest spowodowana wzrostem cen energii. Dlatego ta inflacja jest szkodliwym elementem, ale niezależnym od nas. Cóż, mamy nadzieję, że wiosna przyniesie lepsze informacje w tym zakresie. Z dawnych lat pamiętam, że większość hoteli i restauracji dostosowują swoje ceny do tego, co dzieje się w innych firmach w danej miejscowości. Ceny w turystyce już istotnie się podniosły, a na pewno jeszcze się podniosą. Wyjazdy turystyczne będą droższe, ale nie tylko przez inflację, ale i dużo wyższe koszty pracy. W turystyce głównym...