Tarcza antykryzysowa 3.0. "Nie będzie zwalniania mailem" - zapewnia rzecznik rządu

To w odpowiedzi na pojawiające się od rana informacje o tym, że kolejna, trzecia już specustawa mająca pomóc przedsiębiorcom w czasie kryzysu, zawiera liczne postanowienia ograniczające prawa pracowników. Łatwiejsze wypowiadanie umów, możliwość zmuszenia pracownika do wzięcia urlopu wypoczynkowego, pominięcie negocjacji z reprezentacją pracowników w temacie obniżek wynagrodzenia – to wszystko, jak wynika z przecieków, ma się zaleźć w nowej ustawie.