Tarcza antykryzysowa. Zasiłek dla rodziców będzie przedłużony, jeżeli szkoły pozostaną zamknięte

Dlatego też premier Mateusz Morawiecki zapowiedział przedłużenie wypłacania świadczeń opiekuńczych, jeżeli szkoły rzeczywiście zostaną dłużej zamknięte. Na ten cel ma popłynąć z budżetu ok. 3-4 mld złotych. Szef rządu potwierdził tę informację w trakcie ogłaszania tzw. tarczy antykryzysowej, czyli programu rządowego pakietu działań społeczno-gospodarczych w walce ze skutkami pandemii koronawirusa.

- Premier zapowiedział wydłużenie okresu wypłaty zasiłku opiekuńczego o kolejne 14 dni, jeśli zostanie przedłużone zamkniecie szkół, przedszkoli i żłobków. Niestety, apele rodziców o podwyższenie wieku dzieci, na które przysługuje to uprawienie, do 12. roku życia nie zostały wysłuchane - mówi money.pl Monika Smulewicz, partner w departamencie outsourcingu w Grant Thornton.

- To duży problem dla rodziców dzieci powyżej 8 roku życia, którzy nadal mają problem z zapewnieniem opieki nad dziećmi. Apelowano o wydłużenie tego wieku do co najmniej 12. roku życia - wskazuje Smulewicz.