"To jest praprzyczyna naszego sukcesu gospodarczego". Premier Mateusz Morawiecki wylicza osiągnięcia PiS

OdNowa RP to stowarzyszenie polityczne o charakterze konserwatywnym. Utworzyli je byli działacze Porozumienia, wspierający politykę PiS po tym, jak Porozumienie znalazło się w opozycji. Liderem jest Marcin Ociepa, obecnie wiceminister obrony narodowej. W przemówieniu podczas kongresu szef rządu podkreślał znaczenie trzech najważniejszych elementów: jedności, bezpieczeństwa i gospodarki.

- Wszystkie nasze działania w zakresie rozwijania przemysłu obronnego i zakupu uzbrojenia nie miałyby szans, gdyby nie naprawa finansów publicznych. Budżet za czasów naszych poprzedników był jak durszlak - przekonywał Mateusz Morawiecki. Jak wyliczał, w 2015 r. na obronność przeznaczono ponad 30 mld zł. - Budżet na obronność na ten rok wyniesie blisko 100 mld zł. A wraz z budżetem na zakupy uzbrojenia za granicą będzie to nawet 140 mld zł, a więc czterokrotne wzmocnienie budżetu - mówił.

To jest praprzyczyna tego, że rząd Zjednoczonej Prawicy może dokonywać zakupów za granicą i wzmacniać bezpieczeństwo naszego kraju. I oby tak dalej - stwierdził.

Premier o reindustrializacji i bezpieczeństwie energetycznym

Premier podkreślił, że bezpieczeństwo ma wymiar nie tylko miliatarny. - Bezpieczeństwo to także odbudowa polskiego kapitału i polskich przedsiębiorstw, tworzących nowe rozwiązania zbrojeniowe. To jest nasza polityka: nie dywidendy, ale odbudowa polskiego kapitału i przemysłu, reindustrializacja. To jest to, co z premierem Sasinem, robimy wspólnie od lat - przekonywał szef rządu.

Wskazał również na znaczenie bezpieczeństwa energetycznego i "odcięcia pępowiny do Rosji". - Gaz i ropa, która w 100 proc. szła do nas z Rosji. Teraz od kilku tygodni to jest zero, a na początku roku to było 10 proc. Konsekwentnie realizowaliśmy plan zróżnicowania dostaw i zerwania zależności od Rosji. Bezpieczeństwo energetyczne zostało zrealizowane w ciągu 6-7 lat, także dzięki projektowi Baltic Pipe przez rząd Zjednoczonej Prawicy - mówił dalej.

Morawiecki o reformie systemu podatkowego

W swoim wystąpieniu poświęcił też uwagę gospodarce. - Codziennie dostaję po 2-3 SMS-y i e-maile, dotyczące przebudowy systemu podatkowego. Te informacje, które do mnie docierają, są wyrazem pewnego zdziwienia, że ktoś dostał informację o zwrocie podatku PIT na swoje konto. To oznacza, że przez reformy podatkowe, wbrew fałszywej propagandzie, doprowadziliśmy do przekazania ogromnej puli do portfeli naszych obywateli. 50 mld zł przez samą reformę PIT trafiło do portfeli obywateli - zachwalał premier.

- Nie byłoby to wszystko możliwe, te dodatki osłonowe, zamrożenie cen energii, gazu, ciepła, a wcześniej tarcza finansowa, gdyby nie naprawa finansów publicznych. Ta praprzyczyna naszego sukcesu gospodarczego i tego wszystkiego, co widzimy na własne oczy - skwitował Morawiecki. Wyliczał, że rząd przeznacza ponad 80 mld zł rocznie na politykę społeczną, a także ponad 50 mld zł dodatkowo na politykę infrastrukturalną. - Czy kiedykolwiek w przeszłości było tyle środków przeznaczanych na infrastrukturę samorządową - drogi, żłobki, szpitale, szkoły, na kulturę? - pytał retorycznie.

