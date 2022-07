TransferWise - jak działa i jak zrobić przelew zagraniczny?

Wise, dawniej TransferWise to międzynarodowa platforma płatnicza założona w 2011 roku. Obecnie Wise dostępny jest niemal na całym świecie i wykorzystywany jest przez miliony użytkowników, którym umożliwia zaoszczędzenie środków finansowych wykorzystywanych w przelewach międzynarodowych. Co to jest Wise? Jak działa i dlaczego warto z niego korzystać?