"Trump sam decyduje za Ukrainę i za Europę". "FT" o trzech alarmujących wydarzeniach

Dlaczego Polska nie ma atomu do obrony, jakie firmy śląska i trole kremlowskie torpedowały rozwoj technologii rakietowej i jądrowej ☢️ w Polsce ? Trwa to do dzisiaj , nawet do dzisiaj w internecie jest mnóstwo stron zniechęcajacych do samostanowienia broni jądrowej. Atom mają Pakistan, Iran, Izrael, Korea, ... Dlaczego my od dziesięcioleci jesteśmy zmuszani do wojny konwencjonalnej??? Dlaczego NATO nie chce nas w Atom Sharing, Niemcy Rumunia są , kim my jesteśmy???? Ludem do bicia ??? Buforem do zagłady ???? ?