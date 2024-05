Tusk o stajni Augiasza. Obajtek błyskawicznie odpowiedział premierowi

Obajtek odpowiada Tuskowi

"Ta "stajnia Augiusza" miała w latach 2015-2023 ponad 90 mld zł zysku, przy 2,9 mld zł w latach 2008-2015. Co więcej, w ciągu 8 lat przeznaczyła ponad 94 mld zł na inwestycje w polską gospodarkę W ubiegłym roku ze "stajni" popłynęły rekordowe 29 mld zł do budżetu państwa. A teraz najciekawsze, z tej "stajni Augiusza" wziął Pan 15 mld zł na zamrożenie cen gazu. Rzekomy chaos i nieporządek doceniono w międzynarodowych ratingach i rankingach" - napisał Daniel Obajtek na platformie X.

"W imieniu obywateli proszę o pochylenie się nad cenami paliw, prądu i gazu. Tu dopiero jest co robi" - dodał były prezes Orlenu, który jest kandydatem do Parlamentu Europejskiego.

Strata Orlenu. Minister zdradza nowe fakty

- Dodatkowe koszty, jakie poniósł Orlen w związku z niedoszłym zakupem ropy z Wenezueli, oprócz samych przedpłat, to ok. 100 mln dol. - poinformował w czwartek w Sejmie wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki.

Kropiwnicki stwierdził, że koszty najmu tankowców to ok. 60 mln dol., 8 mln dol. to koszty rozwiązania umów na te tankowce oraz ok. 30 mln dol. to koszty postojowego tankowców w oczekiwaniu na ładunek.