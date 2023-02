Tyle złota nie kupiono od 55 lat. Swój udział ma w tym także Polska

Najnowsze dane Światowej Rady Złota (WGC) wskazują przede wszystkim na rekordowy popyt na złoto banków centralnych w 2022 roku. Wyniósł on 1 136 ton, co stanowi najwyższy poziom zakupów od 1967 r - informuje spółka Tavex.

Rośnie zainteresowanie złotem

Zainteresowanie złotem widać również wśród oszczędzających Polaków. Według badań firmy Tavex za 2022 rok, respondenci zapytani o to, w co warto inwestować, na drugim miejscu wskazywali złoto (28 proc.). Co istotne, kruszec jest jeszcze mocniej doceniany przez młodych. Zapytani – analogicznie – w co warto inwestować, najliczniej odpowiadali, że w złoto inwestycyjne (36 proc. w grupie 18-24 lata i aż 41 proc. w grupie 25-34 lata).