Uderza w nas kolejna epidemia. Grypa ptaków szaleje

Od początku roku wykryto w Polsce ok. 150 ognisk tzw. ptasiej grypy, wybito już kilka milionów ptaków. Eksport drobiu zamiera. Ceny mięsa drobiowego i jaj na razie nie wzrosły, ale nie wiadomo, co będzie za kilka tygodni, bo sytuacja jest bardzo poważna. W rejonie Żuromina wybito już ok. 4 mln kur z ok. 100 milionów tam hodowanych.

- Polska już w zeszłym roku została dotknięta epidemią grypy ptaków. Ostatnie ogniska choroby wygasły w kwietniu 2020 roku, przez kolejne trzy miesiące był utrzymywany zakaz importu polskiego drobiu. Ruszył więc dopiero w sierpniu i teraz sytuacja się powtarza – mówi money.pl Dariusz Goszczyński, dyrektor Krajowej Rady Drobiarstwa.

Dodaje, że w tym roku sytuacja może być trudniejsza, bo jak na razie nie pomaga nam pogoda. Wirus grypy ptaków trudniej się rozprzestrzenia i łatwiej ginie w wyższych temperaturach. Kwiecień 2020 był ciepły, teraz pogoda jest mniej przyjazna dla ludzi, sprzyja za to wirusom grypy ptaków.

To samo podkreśla prof. Piotr Szeleszczuk ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Przypomina, że gdyby nie chłodny kwiecień, byłoby już po chorobie. Obecnie można mieć nadzieję, że wirus przestanie być aktywny z początkiem maja. Przypomina też, że mówimy o "grypie ptaków", bo formalnie termin "ptasia grypa" jest zarezerwowany dla choroby ludzkiej, ale wywołanej wirusem odzwierzęcym. A obecny H1N7 nie jest dla ludzi groźny.

Goszczyński dodaje, że na razie trudno mówić o gospodarczych skutkach panoszącej się epidemii. Mięsa drobiowego w tej chwili nie brakuje, podobnie jest z jajami. Problem z dostępnością jaj był za to przed Wielkanocą – wtedy ogniska grypy stwierdzono w kilku fermach niosek. Obecnie zarażane są ptaki hodowane na mięso i celach reprodukcyjnych.

Dla Polski jest to szczególnie bolesne, bo – jak mówi money.pl Dariusz Goszczyński - nasi hodowcy eksportują aż połowę swojej produkcji. Jeśli dodamy do tego fakt, że Polska jest największym producentem drobiu w Unii, otrzymamy skalę problemu.

Potęguje go jeszcze to, że – jak mówi money.pl Goszczyński – wiele wybitych i wybijanych stad drobiu to nie są ptaki przeznaczone bezpośrednio do uboju, ale stada reprodukcyjne. Bez nich odrodzenie się przemysłu drobiarskiego będzie jeszcze trudniejsze.

Prof. Goszczyński dodaje, że w przeliczeniu na głowę mieszkańca Polska jest drugim co do wielkości producentem drobiu - wychodzi ponad 60 kilo rocznie na osobę. Więcej produkuje się tylko w Brazylii. A jednocześnie zjadamy ok. 30 kilo drobiu na głowę rocznie. Większość idzie na eksport.

W Polsce hoduje się rocznie ok. 1,3 miliarda sztuk drobiu. Jak na razie zaszła konieczność wybicia 4 milionów z nich.

Dlaczego Żuromin i Mława?

Obecnie najtrudniejsza sytuacja panuje w rejonie Żuromina i Mławy. To po prostu wielkie polskie zagłębie drobiarstwa. Na początku tygodnia rolnicza organizacja AgroUnia alarmowała o dramatycznej sytuacji hodowców. Służbom weterynaryjnym zabrakło nawet gazu, którym duszone są ptaki. - Nie ma dwutlenku węgla do gazowania zwierząt, brakuje rąk do pracy – nie ma ludzi do wynoszenia ptaków. MON odmówił pomocy wojska - raportował Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii. Obecnie domaga się zwiększenia pomocy państwa i zaangażowania jak największych sił w zwalczanie epidemii

Zdaniem Dariusza Goszczyńskiego nikt po prostu nie spodziewał się aż takiej skali problemu, obecnie inspekcja weterynaryjna ściąga posiłki z innych regionów kraju.

W innych miejscach sytuacja też jest bardzo poważna. Przypadki grypy ptaków są wykrywane z całym kraju, od Pomorza po Śląsk i Małopolskę.

Goszczyński przypomina, że właściciele wybijanych stad otrzymują od państwa odszkodowanie. Ale inni hodowcy z rejonów objętych zarazą również ponoszą straty – restrykcje sanitarne powodują, że produkcja mięsa staje się bardzo trudna.

Wokół ferm ustanawiane są strefy sanitarne. Ustawiane są blokady na drogach i maty dezynfekujące na jezdniach - to jest obecnie codzienność mieszkańców północnego Mazowsza i innych rejonów dotkniętych grypą ptaków.

Skąd się wzięła grypa ptaków

Grypa ptaków jest pokłosiem przemysłowej hodowli drobiu – wirus mutował pod koniec lat 90. ubiegłego wieku na gigantycznych fermach kurczaków w Azji, by z pełną mocą zaatakować kilka lat później. Tylko w roku 2003 wybito w Azji 100 milionów sztuk drobiu. Od chorych zwierząt hodowlanych zarażają się dzikie ptaki, które następnie przenoszą wirusa dalej – do kolejnych hodowli.

Wirus grypy ptaków nie jest dla człowieka groźny. Zakażenie ptaków domowych i hodowlanych powoduje zaś epidemię i wysoką śmiertelność, która może dochodzić do 100 procent. Dotychczas przeciwko grypie ptaków nie wynaleziono skutecznej szczepionki.

