UOKiK ostrzega przed "systemem Omega". To może być kolejna piramida finansowa

Nautilius Investment zachęca do zarabiania m.in. na oglądaniu reklam i kopaniu kryptowalut. Najpierw jednak użytkownik musi cyklicznie wykupować tzw. Active Boxy, które kosztują od 50 euro do nawet 200 tysięcy.

- Działanie tej firmy może zagrażać interesom ekonomicznym konsumentów. Przedsiębiorca przyjmuje wpłaty i obiecuje korzyści za to, że ktoś namówi inne osoby do zakupu Active Boxów. Ostrzegam przed pochopnym przelewaniem pieniędzy i przystępowaniem do programu Omega - mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.