Ustawa dot. COVID-19. Sejm zagłosował

Jeszcze przed głosowaniami w Sejmie odbyły się wystąpienia przedstawicieli klubów i kół poselskich. Były minister środowiska, a obecnie poseł PiS Henryk Kowalczyk poprosił premiera, by jasno powiedział, że owe 7,5 mld zł już były do wydania, a teraz będą tylko przesunięte. Tak, by "nie mącić ludziom w głowach".

Głos zabrała także kandydatka KO na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska. - W Polsce co 6. zakażony to pracownik ochrony zdrowia, we Włoszech co 10. To pokazuje, że sprzętu jest za mało, a zapewnienia, które nam przekazujecie, że wszystko jest w porządku, są nieprawdziwe - stwierdziła.