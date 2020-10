Wąska ścieżka kariery osób z niepełnosprawnościami. "Jestem skreślany przez rekruterów"

"Jestem osobą głuchą. Wspominam o tym na wstępie, ponieważ właśnie przez to, że nie słyszę jestem skreślany przez rekruterów i dlatego też rynek pracy jest dla mnie mniejszy. Wiem, co chciałbym robić i próbuję spełnić swój cel, nie chcę już sobie umniejszać ambicji i zmieniać branż dla samej pracy i przychodów " – napisał na swoim profilu w mediach społecznościowych Michał Bojakowski, który dziś pracuje jako pracownik administracyjny, a docelowo chciałby znaleźć zajęcie w marketingu.

Post mężczyzny, który zaczyna się od słów "szukam pracy/ stażu", zebrał w ciągu doby ponad 5 tys. reakcji i 350 komentarzy. W przeważającej większości ich autorzy życzą powodzenia i dodają reakcję, aby poszerzyć zasięg. Część napisała, że szuka nowej osoby do zespołu i zostawiła swoje dane do kontaktu.

Dwie trzecie nie pracuje

Czy to oznacza, że w Polsce osoby z niepełnosprawnościami będą miały zawsze trudniej, by wejść na rynek pracy? Albo, że będą skazane na wykonywanie prac poniżej swoich kompetencji lub niezwiązanych z własnymi zainteresowaniami?

- Oficjalnie mamy w Polsce otwarty i chroniony rynek pracy, na którym wszyscy mają czy raczej powinni mieć równe szanse. W praktyce jednak nie do sprawdzenia jest, czy ta polityka równościowa faktycznie funkcjonuje w każdej organizacji jak należy. Obstawiałbym, że nie. Raporty dotyczące Polski sugerują raczej, że temat kuleje i to mocno – komentuje socjolog, wykładowca i ekspert ds. HR Daniel Adamski.

- Pocieszające, że coraz więcej organizacji, w ślad za firmami z krajów wysoko rozwiniętych, decyduje się na wprowadzanie polityk różnorodnościowych (diversity and inclusion – red.), które wyraźnie regulują wewnętrzne zasady zatrudniania. Jednak wciąż losy kandydatów do pracy na konkretnych stanowiskach są w rękach rekruterów – dodaje Adamski.

- Pomysł na założenie agencji podsunęło życie. Poznałam Artura, który 25 lat temu wskoczył do wody i został osobą z paraliżem czterokończynowym. Rozmawialiśmy o pracy i Artur stwierdził, że dla niego pracy nie ma. Stwierdziłam, że to nieprawda. Przecież wystarczy mieć komputer, internet, aby pracować z dowolnego miejsca na ziemi. Nawet z łóżka – mówi założycielka firmy Majka Lipiak.

- Sytuacja komunikacyjna osób głuchych jest bardzo złożona. Wśród osób głuchych są osoby, których tekstu pisanego nie odróżnimy od tekstu osoby słyszącej. A są też osoby, dla których polszczyzna jest trudna, ponieważ nie są jej rodzimymi użytkownikami. To można porównać do sytuacji osób dwujęzycznych. Dla głuchych głównym sposobem porozumiewania się jest język migowy, który pod kątem gramatycznym różni się od polszczyzny. Dlatego trzeba przełamać bariery i myśleć o osobach głuchych jako o mniejszości językowej. Ważne jest więc, aby głusi mieli dostęp do edukacji i mogli się rozwijać, bo co do zasady osoba głucha może robić wszystko, ale nie każda może robić wszystko - wyjaśnia dr hab. Paweł Rutkowski, Kierownik Pracowni Lingwistyki Migowej UW.