Wciąż bez porozumienia w UE w sprawie nowych sankcji. "Chcemy podejść do nich poważnie"

Kolejne postępy w negocjacjach w sprawie sankcji

Z jego relacji wynika, że jest też nadzieja na przyjęcie propozycji Polski i państw bałtyckich rozszerzenia kryteriów sankcyjnych w stosunku do członków rodzin oligarchów i zbrodniarzy wojennych . – Jest to działanie o charakterze prawnym. Wydaje się, że tutaj również będziemy w stanie uczynić pewien postęp – zaznaczył polityk.

Chcą wyłączeń od sankcji

– Chcemy podejść do pakietu sankcyjnego, podobnie jak to było w przeszłości, poważnie. To ma być pakiet sankcyjny, a nie pakiet składający się z wyłączeń i derogacji – dobitnie podkreślił.