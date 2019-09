Wielka rewolucja, wiele niewiadomych. Zmiany w ZUS mogą oznaczać lawinę papierów do wypełnienia

500+ dla firm podzieliło ekspertów. Jedni mówią o korzyściach dla firm, inni o potencjalnych nowych obowiązkach. Z nowych zasad rozliczania składki na ubezpieczenia społeczne ma skorzystać ponad 200 tys. przedsiębiorców.

- Zapowiedziane przez premiera Mateusza Morawieckiego zmiany w obszarze zasad ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców mają znaczenie jedynie propagandowe. W praktyce mogą się jednak przyczynić do wzrostu skomplikowania rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - mówi money.pl dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

Propozycja nie jest skomplikowana: przedsiębiorcy z najniższymi przychodami i dochodami (a to dwa różne terminy) dostaną 500 zł obniżki na składkę ZUS. Zamiast 1,3 tys. zł ryczałtowej składki na ubezpieczenia społeczne co miesiąc zapłacą zdecydowanie mniej.

Według nowej propozycji Prawa i Sprawiedliwości przedsiębiorca, który osiąga przychód do 10 tys. zł miesięcznie oraz dochód poniżej 6 tys. zł miesięcznie będzie korzystać z obniżenia wysokości składek właśnie do kwoty 500 zł. PiS podczas konwencji zarysowało jedynie ramy pomysłu - bez szczegółów.

- Funkcjonujący pierwszy rok tzw. "mały ZUS" polegający na obliczaniu wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne od przychodu nie przekraczającego 2,5-krotności płacy minimalnej w praktyce zostanie zdemontowany i zastąpiony programem "500 dla firm" - tłumaczy dr Kolek.

Ekspert systemu ubezpieczeń przewiduje, że dla przedsiębiorców taka zmiana może i będzie korzystna finansowo, ale praktycznie - pod względem obowiązków - już nie do końca. Mogą się pojawić duże problemy w rozliczeniach.Skoro limit dotyczy i przychodu, i dochodu to trzeba będzie go na bieżąco udowadniać.

- Warto zauważyć, że oba progi będą musiałby być weryfikowane przez ZUS, co spowoduje konieczność sprawozdawania podstawy wymiaru składek w nowym zakresie. Co więcej warto zauważyć, że osiągane w danym miesiącu przychody często rozliczane są dopiero w kolejnym miesiącu, a obowiązek opłacenia składek dla osób prowadzących pozarolnicza działalność gospodarczą mija 10 dnia każdego miesiąca - tłumaczy.

I w tej chwili nie ma odpowiedzi na pytanie: co z tym zrobi rząd. Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców przekonuje jednak, że korzyści fiskalne są duże. - Mały ZUS to dobre rozwiązanie. Na obecnym etapie można uznać, ze problem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych PiS rozwiązał - skomentował w mediach społecznościowych.

- Premier potwierdził także pozostawienie tzw. ryczałtowego ZUS dla przedsiębiorców, czyli możliwości zadeklarowania uzyskanego przychodu, co oznacza, że osoby te będą rozliczały się ZUS obliczając składkę od co najmniej 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Oznacza to, że w 2020 roku składki na ubezpieczenia społeczne, które w 2019 roku wynoszą 974,65 zł, w 2020 roku wzrosną do 1069,14 zł - co oznacza wzrost miesięcznie o 94,49 zł - dodaje dr Kolek.

I zwraca uwagę, że w całym wystąpieniu premier Mateusz Morawiecki nie odniósł się do innej kwestii, która dzieli i rząd, i przedsiębiorców. - Pomimo protestów pracodawców i związków zawodowych premier nie zapowiedział wycofania się z likwidacji limitu 30-krotności, czyli tego, na co przedsiębiorcy najbardziej czekali - dodaje dr Kolek. A warto pamiętać, że w kwestii 30-krotności wspólny protest wystosowała już NSZZ Solidarność i Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. To niecodzienny sojusz.

