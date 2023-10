Wielka umowa zbożowa Chin i Rosji. "To przełom"

Jego zdaniem nowa inicjatywa zbożowa ruszy pod koniec listopada lub na początku grudnia. Wtedy dojdzie do spotkania między rządami obu krajów.

Dzięki terminalowi zbożowemu Transbaikal nowa inicjatywa zwiększy eksport rosyjskiego zboża do Chin do 8 mln ton, a w przyszłości wzrośnie do 16 mln ton wraz z budową nowej infrastruktury.