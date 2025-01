Rosyjski budżet z ogromnym deficytem

Według danych rosyjskiego ministerstwa finansów, deficyt budżetowy Rosji w 2024 r. osiągnął 3,49 bln rubli, co odpowiada 34,4 mld USD. Dochody państwa wzrosły o 26 proc. do 36,71 bln rubli, podczas gdy wydatki zwiększyły się o 24,2 proc. do 40,19 bln rubli. Informacje te podał "Puls Biznesu".