Wnioski o 500+. Minister ma ważny apel do Polaków

A dokument jest w tym roku konieczny. Wszystko przez zmiany w prawie, które obowiązują od tego roku. Po zmianach prawo do świadczenia "500+" jest ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Składając wniosek dziś, rodzice mają pewność wypłat do końca maja 2022 roku. W przyszłym roku, również od lutego, będą składać dokumenty zapewniające wypłaty do końca maja 2023 roku. I tak dalej.

Złożenie wniosku w maju i czerwcu spowoduje pewne przesunięcie, ale takie spóźnienie nie będzie się wiązać z utratą pieniędzy. Wnioski złożone do końca maja będą obsłużone przez urzędników nie później niż do 31 lipca. I wtedy rodzina otrzyma pieniądze i za czerwiec, i za lipiec. Wnioski złożone do końca czerwca będą obsłużone maksymalnie do 31 sierpnia. I wtedy rodzina otrzyma środki za czerwiec, lipiec i sierpień.