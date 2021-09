Wybory w Niemczech. Polska jest istotnym partnerem biznesowym

Niemcy wybrali skład kolejnej kadencji Bundestagu. SPD, której kandydatem na kanclerza jest Olaf Scholz, będzie najsilniejszą partią. Jak ten nowy krajobraz wpłynie a relacje gospodarcze z Polską? - Jest dużo znaków zapytania. Polska jest bardzo istotnym partnerem handlowym dla Niemiec, ale jeszcze ważniejszym są Niemcy dla Polski. Nie wiem tylko, czy polityka Niemiec jest tak kształtowana, żeby się fokusowała na Polsce. Nasz eksport do Niemiec to prawie 30 proc. i ciągle rośnie, ale Niemcy będą patrzeć na achitekturę Unii Europejskiej. To jest najważniejszy czynnik - mówił w programie "Money. To się liczy" dr Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista Banku Pekao S.A. Zdaniem eksperta nie należy spodziewać się znacznych zmian w polsko-niemieckich relacjach gospodarczych ze strony nowego rządu Niemiec.