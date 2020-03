Wynagrodzenia nauczycieli pod znakiem zapytania. "Gotowość" może nie wystarczyć

Nauczyciele "nietablicowi", np. bibliotekarze i pracujący na świetlicy, nie są pewni, czy dostaną pełne wynagrodzenie za czas gotowości do pracy. Kto może, przygotowuje tabelki, do których wpisuje wykonane zadania, np. "zarekomendowałem młodzieży wartościowe książki". Ale czy to wystarczy?

Podziel się Dodaj komentarz