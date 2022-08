Wyprawka szkolna — ile kosztuje? Jak oszczędzić?

Jaki jest koszt wyprawki szkolnej?

Wyprawka szkolna 2022 na pewno będzie droższa od tej sprzed roku. Za sprawą inflacji ceny rosną w zawrotnym tempie i dotyczy to także artykułów szkolnych. Koszt nowego plecaka, piórnika czy przyborów będzie więc wyższy. Zeszyty mogą kosztować od niecałej złotówki do nawet 8-10 zł za sztukę. Na nowy plecak rodzice muszą wydać od 120 do 300 zł. Jednak wyprawka szkolna to nie tylko niezbędne przybory szkolne, ale także m.in. strój na wf. Nowe buty co roku to często konieczny zakup ze względu na to, że dziecko rośnie. Za zwykłe czarne trampki rodzice muszą zapłacić już około 30 zł, dlatego cena stroju to około 100 zł. Zgodnie z szacunkami, rodzice wydają na jedno dziecko od 300 do 500 zł na wyprawkę do szkoły.

Na wyższy koszt wyprawki szkolnej składają się także wszystkie dodatkowe książki, których mogą wymagać nauczyciele. Repetytoria czy podręczniki do nauki języków bardzo często muszą być przez rodziców kupowane samodzielnie. Najwięcej muszą wydać jednak rodzice uczniów, którzy uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych. Tu rządowe dopłaty nie będą w stanie pokryć wszystkich wydatków przede wszystkim dlatego, że podręczniki są płatne. Koszt szkolnej wyprawki wynosi zazwyczaj od 400 do 700 zł.

Wyprawka do szkoły

Co kupić na wyprawkę szkolną? Przede wszystkim wszystkie niezbędne przybory szkolne, takie jak piórnik, pióro, ołówki, zeszyty, długopisy czy kredki. Wraz z wiekiem można powoli rezygnować z tak rozbudowanej wyprawki. Starsze dzieci i nastolatki potrzebują jedynie zeszytów, długopisów i ołówków. Dziecku przyda się także strój na wf, jeśli wyrosło z poprzedniego. Trzeba wziąć pod uwagę również zakup obuwia zmiennego, a w przypadku nastolatków także wszystkich wymaganych podręczników. Warto także pomyśleć o nieobowiązkowym ubezpieczeniu NNW, którego koszt to około 40 zł.

Wybierając się na zakupy szkolne, łatwo zapomnieć o tym, co jest naprawdę niezbędne i na końcu przestraszyć się wysokością rachunku. Na czym można oszczędzić? Kupując szkolne podręczniki dla starszych dzieci, można poszukać używanych. Zazwyczaj są w dobrym stanie i bez problemu posłużą przez kolejne lata. Kolejny piórnik w kolekcji może okazać się niepotrzebny, dlatego nie warto kupować nowych przyborów tylko dlatego, że zbliża się kolejny rok szkolny. W przypadku kredek czy mazaków można zrezygnować z zakupu i spróbować skompletować zestaw na podstawie dotychczas zakupionych przyborów. Bardzo często dzieci nie dbają o swoje szkolne wyprawki i spośród czterech zestawów kredek uda się stworzyć kompletny.

Aby zaoszczędzić, można także posłużyć się zeszytami, które nie zostały przez dziecko wykorzystane. Zapisane trzy kartki to nie powód, by odkładać zeszyt i kupować nowy. Bez problemu można je wyrwać i wykorzystać jako brudnopis, a dzięki temu otrzymać nowy zeszyt. Warto przed zakupami szkolnymi w pierwszej kolejności zrobić przegląd dotychczasowych przyborów, ponieważ często dziecko ma już większość potrzebnych elementów.

Nie opłaca się jednak oszczędzać na wszystkim. Kwestia dobrego plecaka, który nie obciążą kręgosłupa dziecka i jest wyposażony w miękkie, amortyzujące i wzmocnione szelki, powinna być dla rodziców priorytetem. Wygodne obuwie to także istotna sprawa, w szczególności jeśli pociecha jest aktywna czy uczęszcza do klasy o profilu sportowym.

Dofinansowanie wyprawki szkolnej — jak zdobyć?

Wszyscy rodzice, którzy mają dzieci w wieku szkolnym od 7. do ukończenia 20. roku życia, w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia przez nie 24. roku życia, mogą wnioskować o świadczenie 300 plus. Kwota 300 zł ma służyć jako wsparcie na zakup szkolnej wyprawki. Warto jednak pośpieszyć się ze składaniem wniosków, które od tego roku można przesyłać jedynie on-line przez portal PUE ZUS, bankowość elektroniczną i portal Emp@tia.

ZUS ma czas na rozpatrzenie wniosków złożonych do 31 sierpnia w ramach świadczenia "Dobry start"do 30 września 2022 r. Pierwsze świadczenia popłynęły już do rodziców. Oznacza to, że wszyscy rodzice, którzy chcą otrzymać świadczenie jak najszybciej, nie powinni zwlekać. 300 plus wyprawka szkolna będzie wypłacana rodzicom w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku, jeśli zrobią to w kolejnych miesiącach po 31 sierpnia. Na złożenie wniosku o świadczenie "Dobry start" rodzice mają czas do 30 listopada 2022 r.

