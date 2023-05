Za wolontariat na Open’erze trzeba zapłacić. W zamian otrzymasz ciepły posiłek i miejsce na namiot

Płatny wolontariat na Open’erze

Próżno jednak szukać na stronie informacji, jakie konkretne przypadki działań wolontariuszy pozbawią ich możliwości odzyskania kaucji. Nie ma też na stronie wzoru treści porozumienia (czyli de facto umowy między wolontariuszem a organizatorem). Zwróciliśmy się z pytaniami w tej sprawie do Alter Art. Chcieliśmy dowiedzieć się m.in. ilu wolontariuszy bierze udział w imprezie, skąd pomysł kaucji i co konkretnie pozbawi chętnego możliwości jej odzyskania.

Open'er: to standard na całym świecie

Alter Art w odpowiedzi przysłał redakcji money.pl oświadczenie. Dowiedzieliśmy się z niego, że przy organizacji Open'er Festivalu działa "kilkadziesiąt tysięcy osób", a wolontariusze stanowią zaledwie 3 proc. pracujących. "Wolontariat to możliwość połączenia wykonywania określonych zadań z uczestnictwem w festiwalu, obejrzeniem wybranych koncertów i zabawy" – przekonuje firma i dodaje, że to zarazem możliwość zdobycia doświadczenia i edukacji. A skąd pomysł kaucji?

Podkreśla też, że wolontariat jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem na świecie, a bywają festiwale, gdzie procent wolontariuszy wobec wszystkich pracujących jest znacznie wyższy niż na Open'erze. W ocenie organizatora o popularności rozwiązania świadczy fakt, że do tego momentu zgłosiło się 3,5 tys. osób do wolontariatu. To oznacza, że – według szacunków Alter Art – do zamknięcia rekrutacji będzie ok. 20 chętnych na jedno stanowisko.