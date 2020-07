Zakaz handlu w niedziele. Inspektorzy coraz rzadziej kontrolują, czy sklepy są zamknięte

Powołując się na złożone niedawno w Sejmie sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy za miniony rok wynika, serwis "Wiadomości Handlowe" zauważa, że liczba sklepów objętych działaniami kontrolnymi lub rozpoznawczymi spadła z 18,2 tys. w 2018 r. do ok. 7,5 tys. w roku 2019. Ponadto blisko o połowę zmniejszyła się liczba skontrolowanych placówek (z 11,4 tys. do 6,6 tys.).