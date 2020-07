budżet Martyna Kośka 1 godzinę temu

Założenia do budżetu. Ekonomiści: realistyczne, ale rząd musi mieć też plan awaryjny

Założenia do budżetu są robione w warunkach niepewności co do przyszłości. Prognozy organizacji międzynarodowych dla Polski są zbliżone, ale musimy pamiętać, że sytuacja może się nagle zmienić – zauważa prof. Witold Orłowski.

Podziel się Dodaj komentarz