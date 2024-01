Zamiast realizacji obietnic prawny chaos. Ekspertka: miała być zmiana na lepsze

- Spodziewam się, że w najbliższym czasie będziemy mieli do czynienia z przysłanianiem prawdziwych problemów społecznych i gospodarczych Polski kłótniami i aferami - powiedziała w programie "Newsroom" WP dr Edyta Wojtyla z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu. - Jestem pewna, że ludzie oczekują rozliczenia i informacji, jakie pieniądze zostały zmarnotrawione, jakie luki w prawie na to pozwoliły. Ale z drugiej strony bardziej oczekujemy, by aktualny rząd troszczył się o to, jak nasze dobro publiczne będzie wyglądało w przyszłości, jak będą wyglądały wpłaty do budżetu i jakość naszego życia. Realizacja obietnic wyborczych pozostawia wiele do życzenia. Ze stu obietnic udało się wcielić w życie może trzy. A oczekiwaliśmy czegoś innego, zmiany na lepsze. To że sytuacja prawna wymknęła się w tej chwili spod kontroli, nie podoba się już teraz nikomu - uważa ekspertka.