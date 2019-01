Zamrożenie cen prądu opóźni się. Minister Tchórzewski wraca z Brukseli na tarczy

- Przyznałem się do tego, że za głęboko weszliśmy w uprawnienia URE poprzez wprowadzenie rozwiązań w tej ustawie i w tej dziedzinie robimy krok do tyłu - powiedział Tchórzewski. - Zobowiązaliśmy się, że wprowadzimy zmiany do końca marca - dodał.

To jeszcze nie wszystko. Jak przyznaje Tchórzewski, Komisja Europejska pyta o szczegółowe zapisy dotyczące rozliczeń między firmami i Funduszem Różnicy Cen. Oznacza to, że jeszcze bardziej opóźni się wprowadzenie rozporządzeń do ustawy zamrożeniowej, które są konieczne, by powrót do cen z czerwca był możliwy.