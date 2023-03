Zatrudnienie w oparciu o B2B a ciąża – co warto wiedzieć

Zatrudnienie na podstawie kontraktu B2B

Wadą zatrudnienia B2B pozostaje, że pracownik nie ma już praw wynikających z Kodeksu pracy , m.in. do płatnego urlopu wypoczynkowego czy macierzyńskiego oraz do zasiłku związanego z urodzeniem dziecka. Nie jest też chroniony przed zwolnieniem ze względu na ciążę.

Zaletą umów B2B dla pracowników jest to, że mogą samodzielnie organizować swoją pracę, współpracować z wieloma podmiotami w tym samym czasie, a przy tym zwiększać swoje wynagrodzenie. Jednak muszą sami opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne do ZUS oraz odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy według wybranej metody opodatkowania :

B2B a ciąża

Kobiety prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które zajdą w ciążę w trakcie wykonywania umów B2B, mogą skorzystać z prawa do zasiłku macierzyńskiego. Musiały jednak przystąpić do ubezpieczenia chorobowego, co jest dobrowolne dla przedsiębiorców.