Zdolność kredytowa Polaków rośnie. Rodzina może pożyczyć 90 razy więcej niż zarabia

To wzrost o 4 tys., jeżeli porównać z analogiczną sytuacją sprzed miesiąca. Jeszcze lepiej prezentują się statystyki, jeżeli porównać je ze zdolnością kredytową sprzed roku. W styczniu 2019 roku bowiem wskazana rodzina mogłaby liczyć na kredyt o 64 tys. złotych niższy.

- W naszym przykładzie wynagrodzenie wspomnianej rodziny opiewa na 7,4 tys. złotych netto miesięcznie. To znaczy, że na mieszkanie taka familia mogłaby pożyczyć prawie 90 razy więcej niż zarabia - mówi Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments.

- W naszym badaniu co miesiąc aktualizujemy wysokość wynagrodzenia rodziny - stosownie do zmian publikowanych przez GUS. Te sugerują wciąż szybki wzrost wynagrodzeń. I to właśnie rosnącym płacom zawdzięczamy rosnącą zdolność kredytową modelowej rodziny - tłumaczy Turek.