Mieszkanie Plus po nowemu. Resort rozwoju ma kilka pomysłów na usprawnienie programu

Obietnica złożona przez PiS w poprzedniej kadencji dotycząca 100 tysięcy mieszkań w programie Mieszkanie Plus nie została zrealizowana. Przyznała to wprost szefowa resortu rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dlatego też kierowane przez nią ministerstwo zapowiadało szereg zmian, które właśnie teraz oglądają światło dzienne, o czym informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Pierwszy pomysł, który podaje dziennik, polega na oddaniu gruntu deweloperowi, który w zamian przekaże część mieszkań z nowej inwestycji na poczet programu Mieszkanie Plus. Pisaliśmy o tej koncepcji w Money.pl i informowaliśmy, że ma powstać system, który obniży ceny publicznych gruntów, jeżeli nabywający go deweloper przekaże 15-20 proc. mieszkań do programu.

Emilewicz nazwała to wtedy Mieszkaniowym PPP i oceniła, że to "model znany, stosowany za granicą". Teraz resort odsłania karty i przedstawia pomysł, który zakłada, że grunt pod nową nieruchomość dostanie ten deweloper, który odda gminie największy metraż pod funkcjonowanie programu Mieszkanie Plus.

Zobacz też: Innowacyjne rozwiązania w sektorze produkcji lotniczej w Województwie Podkarpackim

Co jeszcze proponuje MR? Wsparcie dla osób wychodzących z ubóstwa, które nie byłyby w stanie same sfinansować całego czynszu nowego lokum. Nowy pomysł przewiduje, że gmina najmie od inwestora (Towarzystwa Budownictwa Społecznego) mieszkanie, po czym przekaże je wskazanej osobie.

Na razie tylko Mieszkanie Minus. Trzy lata i nie ma nawet 900 lokali

Dla właściciela mieszkania będzie to gwarancja, że gmina zawsze zapłaci czynsz, nawet jeśli mieszkaniec okaże się niewypłacalnym. Dla gminy natomiast korzyścią byłoby to, że mieszkanie z tego programu nie byłoby uznawane jako tzw. komunalne, co pozwoliłoby skuteczniej rozładować kolejkę po takie mieszkania, gdyż część oczekujących mogłaby wziąć M z Mieszkania Plus.

"Mieszkanie Plus" do zmiany. Potrzebny wstrząs, by było lepiej

Oprócz tego, resort kierowany przez Jadwigę Emilewicz chce rozszerzyć koncepcję Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Przewiduje on, że inwestorami w TBS mogłyby zostać np. samorządy, organizacje pozarządowe czy firmy. Dzięki temu otrzymałyby w nowej nieruchomości mieszkania, które mogłyby udostępnić swoim pracownikom jako lokum służbowe, albo przeznaczyć je na działalność statutową.

Jadwiga Emilewicz zapowiada pakiet prezentów dla przedsiębiorców i samorządów

Rządowy program Mieszkanie Plus ruszył w 2017 roku. Polega on budowie tanich mieszkań pod najem. Pierwsze powstałe w ramach programu osiedle oddano do użytku w kwietniu 2018 roku - składa się z niemal 100 lokali i znajduje się w Siedleminie w Wielkopolsce.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące