Zerowy VAT na żywność. "Od inflacji jest RPP, a nie fiskus"

0% VAT na żywność to dobry pomysł? - Niestety nie jest to dobry pomysł. W ogóle polityka fiskalna w walce z inflacją może pomóc, ale w dłuższym okresie, to perspektywa wielu lat, a nie kilku kwartałów. Ze sprawami związanymi z procesami inflacyjnymi zawsze kojarzona i odpowiedzialna była Rada Polityki Pieniężnej - powiedział w "Money. To się liczy" ekonomista dr Jarosław Janecki, wykładowca SGH. - Tutaj pojawia się problem, ponieważ w Polsce rosną nie tylko ceny żywności, ale również ceny usług. Procesy płacowe również się wymykają spod kontroli, bo brakuje pracowników - dodał.