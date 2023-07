Zmiany dla przedsiębiorców. Rząd przyjął nowe przepisy

Pakiet zmian, jak informuje w komunikacie Ministerstwo Rozwoju i Technologii, składa się z czterech filarów: łatwiejsze pierwsze kroki w biznesie, prostsze zasady prowadzenia firm, usprawnienie sukcesji w firmach, przyjazne prawo gospodarcze.

Zmiany dla przedsiębiorców

W ramach łatwiejszych pierwszych kroków w biznesie rząd chce zachęcać do podejmowania prób aktywności zarobkowej poprzez na przykład angażowanie się w formę drobnej działalności, jaką jest działalność nierejestrowana.

"Zaproponowaliśmy również nowe rozwiązania w ustawie o rzemiośle. To m.in. rozszerzenie definicji rzemiosła i rzemieślnika i zastosowanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach organów organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła. Przyczyni się do włączenia do rzemiosła podmiotów rzemieślniczych, które były dotychczas z nich wykluczone i nie mogły korzystać z dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w rzemiośle" - przekazano w komunikacie MRiT.

Nowe zasady w prowadzeniu firm

Ponadto rząd proponuje ograniczenie w posługiwaniu się pieczątką, usprawnienie zasad kontroli w firmach (wraz z zawiadomieniem o kontroli przedsiębiorcy będzie doręczana lista dokumentów i informacji, które będę niezbędne podczas kontroli), mniej dokumentów papierowych oraz odejście od zasady dwuinstancyjności na rzecz jednoinstancyjności.

Ostatnia zmiana dotyczy kilku kolejnych postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie przepisów m.in.: ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o kierujących pojazdami, czy ustawy – Prawo lotnicze.

episZmiany w prawie gospodarczym

Zaproponowano również wprowadzenie zasady "one in, one out" – wprowadzając jeden nowy obowiązek administracyjny, projektodawca będzie dążył do zmniejszenia innego obowiązku.

Będzie to również zasada odpowiednio długiego vacatio legis dla przepisów prawa gospodarczego (które co do zasady nie powinno być krótsze niż miesiąc).

Wśród propozycji jest też włączenie partnerów społecznych w proces bieżącego przeglądu prawa gospodarczego.

"Chcemy jeszcze bardziej uelastycznić przepisy dotyczące przekazywania biznesu następcom prawnym. Zmiany, jakie proponujemy to: automatyczne wydłużenie zarządu sukcesyjnego przez sąd – automatyczne wydłużenie zarządu sukcesyjnego po złożeniu wniosku w tej sprawie (a nie dopiero po wydaniu postanowienia przez sąd) pomoże spadkobiercom, w razie potrzeby, utrzymać firmę do czasu rozstrzygnięcia spraw spadkowych" - napisano. Dodatkowo będą to ułatwienia przy powoływaniu zarządcy sukcesyjnego oraz ułatwienie sukcesji spółek i wykonywanie praw z udziałów i akcji.

