Źródło wysycha. Coraz trudniej o inwestycję dla startupu

Przedłużająca się pandemia, wybuch wojny i wysyp problemów gospodarczych sprawiły, że kapitał inwestycyjny ucieka na daleki Zachód. Jak zmieniły się reguły gry dla startupów? - Mamy bardzo wysoką inflację, problemy gospodarcze. Dla startupów w naszym regionie to podwójny problem. Dlatego, że pieniądze odpływają na Zachód. I niekoniecznie zatrzymują się w zachodniej Europie, wręcz stamtąd także odpływają - mówił w programie "Money.pl" Dominik Swadźba, założyciel startupu uPacjenta.pl. We wrześniu byłem w USA, gdzie rozmawiałem z bankami inwestycyjnymi. One wprost powiedziały, że w tym momencie mają niesamowitą ilość pieniędzy z takiej dla przykładu Szwajcarii, która zawsze wydaje się bezpieczną wyspą, odporną, a jednak środki odpływają. Bliskość konfliktu zbrojnego nie powoduje nic dobrego. Sytuacja jest trudna, bo ciężko pozyskać inwestycje - dodał.