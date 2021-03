Emerytura dopiero po 70. Demografia jest nieubłagana

Rodzi się coraz mniej dzieci, społeczeństwo się starzeje. Czy to oznacza zbliżającą się zapaść systemu emerytalnego? - Nasz system emerytalny jest tak skonstruowany, że zawsze wypłaci to, co się do niego wniosło. Emerytura zależy od tego ile składek płacimy przez cały okres aktywności zawodowej, i jak długo będziemy tę emeryturę pobierać, statystycznie rzecz biorąc, po przejściu na emeryturę - powiedziała w programie "Money. To się liczy" dr hab. Agnieszka Chłoń Domińczak, dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii SGH. - Kolejna dyskusja, która nas czeka, dotyczyć będzie wieku emerytalnego. Komisja Europejska opublikowała raport, w którym wyraźnie wskazała, że w Polsce, by utrzymać odpowiednie proporcje między emerytami a pracownikami, wiek emerytalny powinien dążyć do 70 lat. To pokazuje wyzwanie, przed którym jesteśmy - dodała.