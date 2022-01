- Wszyscy są tak skołowani, że dobrze byłoby wrócić do poprzedniego stanu – powiedziała w programie "Money. To się Liczy" była prezes NBP Hanna Gronkiewicz–Waltz. Przyznała, że jako nauczyciel akademicki traci na wprowadzeniu Polskiego Ładu 400 złotych miesięcznie. – Ja sobie poradzę. Prawnicy, którzy mają możliwość dorobienia w kancelariach, też przeżyją, ale dla profesora na wydziale biologii czy chemii te 400 złotych to jest duży uszczerbek – dodała.