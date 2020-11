Kursy walut. Złoty korzysta z rosnącego apetytu na ryzyko

Pozytywne nastroje względem walut ryzykownych, do których zaliczany jest polski złoty, nadal podtrzymują docierające na rynek informacje o wysokiej skuteczności opracowywanych szczepionek przeciwko COVID-19. W zeszłym tygodniu o sukcesach swoich badań poinformował Pfizer/BioNTech, a wczoraj Moderna.

Choć poniedziałkowa informacja nie wywarła takiego wrażenia na inwestorach jak wiadomość sprzed tygodnia, to jednak optymizm na rynkach był widoczny. Jeśli gospodarki mają wracać do "normalności", to szczepionka jest tu kluczowa.