Marian Banaś uderza w prof. Glapińskiego. NBP w ogniu krytyki

NIK negatywnie ocenia RPP

To nie koniec. W dokumencie Izba wprost wskazała, że "podstawowym celem działalności Narodowego Banku Polskiego jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu Narodowego Banku Polskiego". Wynika to z ustawy o NBP.