Nadciąga rewolucja. "Będzie ubywało pracy dla ludzi, którzy coś wiedzą"

"Będzie ubywało pracy dla ludzi, którzy coś wiedzą"

Dlatego według gościa "Biznes Klasy" z perspektywy rynku pracy kluczowe jest jak najszybsze dostosowanie modelu edukacji do otaczającej nas rzeczywistości. - Wiele rzeczy, których dzisiaj uczymy, jest na wyciągnięcie ręki w smartfonie. Nie ma powodu, żeby młodzi ludzie wkuwali. Oni mają rozumieć świat, a nie nauczyć się na pamięć kolejnych regułek. To jest bardzo ważne, żeby połączyć z jednej strony: "umiem", z drugiej: "wiem gdzie szukać" i z trzeciej: "rozumiem świat". Czy to jest ważne, czy Bitwa pod Grunwaldem była w 1410 czy 415 roku? To bez znaczenia, trzeba rozumieć sens tej walki - podkreśla Voelkel.