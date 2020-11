Nie będzie zasiłku opiekuńczego dla starszych dzieci

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, przyznawany rodzicom, którzy muszą zostać w domu i opiekować się swoim dzieckiem z powodu zamknięcia szkół, został przedłużony do 24 grudnia. "Po przerwie świątecznej, jeśli zamknięcie szkół będziemy przedłużać, to zasiłek również będziemy wydłużać" – zapowiedział wiceminister rodziny Stanisław Szwed w programie Money. To się Liczy. Nie będzie jednak zmian co do tego, którzy rodzice są do takiego zasiłku uprawnieni. Nie będzie zatem dodatkowego zasiłku dla rodziców dzieci starszych niż 8 lat, chyba że są to dzieci z niepełnosprawnościami.