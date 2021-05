Nowy Ład PiS. Marek Belka: Podatki nie muszą być niskie

PiS prezentuje nowy program: Polski Nowy Ład. Z założeń wynika, że wzrośnie kwota wolna od podatku, ale w górę pójdzie składka zdrowotne, za to drugi próg podatkowy ma się zaczynać od wyższych kwot. - Stwarzanie dobrych warunków dla przedsiębiorczości i inwestowania wcale nie oznacza, że podatki muszą być niskie. Muszą być stabilne, przejrzyste i przewidywalne. Wcale to nie oznacza, że mamy nie dbać o pracowników, mamy nie prowadzić aktywnej polityki społecznej. Jedno z drugim się nie kłóci, czego przykładem są kraje skandynawskie, które mają bardzo dynamiczną gospodarkę, a jednocześnie rozbudowaną politykę socjalną - powiedział w programie "Newsroom" prof. Marek Belka. - Nie o to chodzi, by w konflikcie między pracownikami a pracodawcami brać stronę jednych albo drugich. Chodzi o to, żeby mówić wszystkim: to jest stabilny kraj, w którym - jeżeli przestrzegasz prawa, w tym podatkowego - to cię nic złego spotkać nie może, a my - jako państwo - będziemy tylko w...

