Oto jak kurs złotego zareagował na decyzję RPP

Złoty w środę umocnił się względem dolara, tak było na kilkadziesiąt minut przed opublikowaniem decyzji podjętej przez RPP. Ok. godz. 17 za dolara trzeba było zapłacić blisko 4,47 zł. Kurs złotego do franka (4,75 zł) i euro (4,69 zł) prawie się nie zmienił w ciągu dnia.

Stopy procentowe bez zmian

- Oczywiście rynek widział szanse podczas poprzednich dwóch decyzji, że stopy mogą podskoczyć do 7 proc., ale ostatecznie tak się nie stało. Teraz wydaje się, że nawet przy skoku inflacji do 20 proc. w I kwartale przyszłego roku (co byłoby nawet zgodne z projekcją inflacyjną), stopy procentowe powinny pozostać bez zmian przez długi czas. Z drugiej strony, jeśli inflacja będzie kontynuowała ostatni trend wyraźnego spadku, może pojawić się presja na obniżki, co było już sugerowane przez niektórych członków RPP - dodał.