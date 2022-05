Pieniądze z KPO. Ile zdążymy wydać?

Pieniądze z KPO do końca roku 2022 musimy mieć zakontraktowane w 70 proc. Do końca przyszłego roku – całość. Przedłużający się spór z Komisją Europejską może sprawić, że Polska nie zdąży wydać wszystkich pieniędzy. – Zaczynają się pojawiać pewne problemy w realizacji części kamieni milowych, dlatego kluczowe znaczenie będą miały negocjacje, które będą prowadzone w nadchodzących miesiącach – powiedział w programie "Money. To się Liczy" Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.