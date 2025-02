Polska gospodarka znacząco przyspiesza. Co dalej? Duży bank zabrał głos

Polska gospodarka zanotowała znaczące przyspieszenie w ostatnim kwartale 2024 roku. Wzrost PKB wyniósł 3,2 proc. rok do roku, co stanowi poprawę w stosunku do poprzedniego kwartału, gdy wzrost wynosił 2,7 proc. Co było przyczyną aż tak dużego wzrostu? Wyjaśniają to eksperci PKO BP.