Polska zamroziła aktywa Rosji. To kwota około 160 mln zł

"To jest moment, kiedy trzeba działać. Panie ministrze, ma pan instrumenty, bo tych ludzi w Polsce jest kilkaset. Ich majątki trzeba zabezpieczać " - apelował Nitras.

Wiceszef resortu finansów podkreślił, że działania w tej kwestii są prowadzone w dwóch obszarach. Pierwsze to obszar sankcyjny prowadzony na podstawie prawa UE . Tu jest prawo bezpośrednio stosowane są to rozporządzenia (...) Działania te podejmowane są przez podmioty, które mogą tego dokonać. Głównie jest tu sektor bankowy" - mówił.

Jak wskazywał, drugi obszar działania w kierunku blokowania majątków to działania na podstawie tzw. ustawy AML i Kodeksu karnego. "Na dzień wczorajszy kwota zamrożonych aktywów to ponad 160 mln zł. Głównie są to aktywa finansowe zamrożone przez sektor bankowy. Były też działania w zakresie zablokowania środków podmiotów powiązanych z Białorusią i Rosją na kwotę ponad 30 mln zł" - przekazał Skuza.