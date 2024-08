Poprawa klarowności finansów publicznych. Znany przedsiębiorca o budżecie

Misiu 1 godz. temu zgłoś do moderacji 10 4 Odpowiedz

Na ogół ci sami, którzy dali się kiedyś nabrać na "cudowne garnki " za 7 tys.zł, potem zrobili "interes życia " inwestując w lokatę w złoto w PO-Amber Gold, potem wybrali ochoczo "Emeryturę pod palmami ", czyli OFE /na szczęscie PIS to odkręcił, następnie posłuchali naganiaczy z GWyb i TVN i wzięli sobie "mega korzystny " kredyt we franku szwajc. , z którego nie mogą się do dziś wyplątać, no i 15. X. 23 wybrali sobie Tuska z PO-KO -NL-TD , przez którego są dziś nieprzerwanie "dymani bez mydła" /nie będę przytaczał setek kłamstw, które naiwnie "łyknęli" a obudzili się no wiecie ,gdzie i z ręką gdzie! Ciekawe, że dokładnie ci sami zrobili "interes życia " na inwestycji w foto woltalikę , która się nie opłaca, kupili sobie "elektryki" ,które po 2 latach są warte zaledwie ok. 40% początkowej wartości i są praktycznie niesprzedawalne, bo nikt tego syfu nie chce. Podobnie z popami ciepła. Mają teraz mega kłopot z wszechobecnym grzybem i wilgocią w domu. Zaś ich rachunki za drogi prąd skoczyły 10-15 krotnie! !Tych wulgarnych 8* nie stać na refleksję.