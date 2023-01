Dlaczego Polacy odczuwają wzrost cen większy niż wynikałoby to z danych o inflacji? Jak wyjaśnił Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP w programie Money.pl, jest to naturalny mechanizm psychologiczny. Wskazał przy tym, że w obecnym roku - jeśli nie dojdzie do żadnych negatywnie zaskakujących wydarzeń - inflacja powinna zejść do poziomu jednocyfrowego.