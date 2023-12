Ważna zmiana dla właścicieli fotowoltaiki. W końcu dostaną więcej

Portalsamorzadowy.pl przypomina, że net-billingiem są objęci właściciele instalacji fotowoltaicznych, instalowanych od kwietnia 2022 roku. To prawie 200 tys. osób. Całe rzesze tych, którzy myśleli o fotowoltaice, chciały zdążyć z instalacją przed kwietniem ubiegłego roku, by skorzystać z innych, korzystniejszych zasad rozliczania.

Portalsamorzadowy.pl zwraca jednak uwagę, że ceny, choć poszły w listopadzie w górę, i tak są dużo niższe niż w ubiegłym roku, kiedy to przekraczały przez kilka miesięcy 700 zł za megawatogodzinę, a w pewnym momencie doszły nawet do tysiąca złotych. Wtedy jednak sytuacja była wyjątkowa, bo w Europie szalał kryzys energetyczny spowodowany agresją Rosji na Ukrainę. Od lutego 2023 roku cena co miesiąc spadała - aż do listopada.