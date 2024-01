"Wiele osób o tym nie wie". Pracownicy z niskimi pensjami mogą zyskać potrójnie

Serwis przypomina, że osoby o relatywnie niskich zarobkach składały rezygnację z Pracowniczych Planów Kapitałowych, bo opłacanie pełnej składki to dla nich problem. Zasadniczo podstawowa składka od pracownika to 2 proc. wynagrodzenia. Mało kto jednak pamięta, że osoby o niskich zarobkach (nie większych niż 120 proc. płacy minimalnej) mogą obniżyć swój wkład w PPK do zaledwie 0,5 proc.