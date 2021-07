2 mld zł na TVP. Nie ma innego sposobu? "Danina konieczna, ale telewizja musi się trzymać zasad"

- TVP trzeba finansować przez jakiś rodzaj daniny. To jest jasne, wszystkie telewizje publiczne są tak finansowane. Są tylko dwa warunku, to musi być rzeczywiście medium publiczne, czyli służące całości społeczeństwa i jego spójność. Nie wykluczające innych, nie wyszydzające i drwiące z przeciwników obecnej władzy. To po pierwsze, a po drugie - warunek rynkowy, żeby warunki rynkowe były w miarę równe, to taka telewizja musi mieć ograniczone możliwości pozyskiwania reklamy, bo w sensie biznesowym jest to nieuczciwa konkurencja - powiedział w programie "Money. To się liczy" Jan Dworak, były przewodniczący KRRiT. - Istnieją inne, opracowane sposoby, mówiące o tym, jak pobierać opłatę. Najbardziej sensowny i najprostszy sposób jest taki, żeby pobierać taką daninę od osób przed opodatkowaniem, żeby to nie wchodziło w opodatkowanie osobiste każdego człowieka. To powinien robić aparat państwowy, tylko to nie powinno iść do budżetu państwa, bo wtedy politycy...