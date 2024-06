20 mld zł wróciło do Polaków. Skarbówka zakończyła przelewy

W czwartek podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Finansów przedstawione zostało podsumowanie rozliczeń podatkowych za 2023 r.

W ramach rozliczeń elektronicznie zostało złożonych ponad 23 mln deklaracji podatkowych. Z tego 13,8 mln deklaracji złożono w usłudze Twój e-PIT, a ponad 9,4 mln w ramach systemu e-Deklaracji. Nadal jednak zostaje około 1,4 mln deklaracji, które złożono w papierze – poinformował wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

Dodał, że w 910 tys. deklaracji zostało złożonych przez przedsiębiorców, którzy przy rozliczeniu za 2023 r. mogli skorzystać po raz pierwszy z usługi Twój e-PIT. Ocenił, że dla niego "jest to bardzo duża liczba".

- Najliczniejsza grupa przedsiębiorców, którzy złożyli zeznania za pośrednictwem usługi Twój e-PIT, to osoby, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, a druga co do liczebności grupa to ci, którzy rozliczają się ryczałtem – powiedziała podczas konferencji wiceminister finansów i zastępczyni szefa KAS Małgorzata Krok.

Dodała, że resort chce rozwijać usługę elektronicznego rozliczenia dla przedsiębiorców, którzy są zainteresowani dostępem elektronicznym.

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów mówili, że w tym roku spośród blisko 14 mln deklaracji, jakie zostały złożone za pośrednictwem usługi Twój e-PIT 7,6 mln zeznań zostało zaakceptowanych przez podatników, a 6,2 mln zeznań zostało zaakceptowanych automatycznie.

W zeszłym roku spośród 11,9 mln deklaracji złożonych za pośrednictwem usługi Twój e-PIT automatyczną akceptacją zostało objętych ok. 4,6 mln zeznań, czyli 39 proc. W tym roku automatycznie zaakceptowaliśmy ok. 45 proc. deklaracji, co wskazuje, że zaufanie do poprawności działania usługi wzrasta z roku na rok – powiedziała dyrektor Departamentu Relacji z Klientami w MF Sylwia Zdebiak.

Wzrasta liczba deklaracji składanych online

Zwróciła uwagę także na wzrost liczby deklaracji, złożonych przez system e-Deklaracji. W ramach rozliczeń za 2022 r. droga elektroniczną złożono 20 mln deklaracji, a przez Twój e-PIT 11,9 mln.

Z danych przedstawionych podczas konferencji prasowej wynika, że ok. 19 mln podatników rozliczyły się indywidualnie, zaś we wspólnego rozliczenia skorzystało ok. 5 mln podatników.

Przy rozliczeniu za 2022 r. za pomocą usługi Twój e-PIT złożono ok. 11,9 mln deklaracji z łącznej liczby 20 mln deklaracji, złożonych drogą elektroniczną. Przy rozliczeniu za rok 2023 liczba deklaracji złożonych elektronicznie wyniosła ok. 23 mln, a przez Twój e-PIT – 13,8 mln. Tym samym liczba zeznań złożonych przez system e-Deklaracji wyniosła ok. 8,1 mln w roku ubiegłym oraz ok. 9,2 mln w roku bieżącym.

20 mld zł trafiło na konta Polaków

- Zwroty nadpłaconego podatku za 2023 r. wraz z wykorzystaniem ulg wynosiły 20 mld zł. Średni czas zwrotu to 15 dni i był rekordowo krótki – powiedział szef KAS Marcin Łoboda.

MF podało, ze zwroty dotyczyły 15,3 mln deklaracji a średnia kwota zwrotu przypadająca na podatnika to prawie 1,34 tys. zł.

- Zwroty w tym roku były niższe niż w roku ubiegłym, kiedy wyniosły 26 mld zł, jednak tamten rok był anormalny. Z kolei w roku 2022 zwroty wyniosły ponad 15 mld zł. Mniejsza była także liczba podatników, którzy otrzymali zwrot za rok 2023, jednak nieznacznie, bo spadła ona o 1,5 proc. – powiedział dyrektor Departamentu Poboru Podatków w MF Arkadiusz Jedynak.

Przy rozliczeniu za 2023 r. 2,7 mln osób musiało dopłacić podatek, a kwota dopłat wyniosła 10,8 mld zł. Tymczasem rok wcześniej dopłacić do podatku musiało 1,8 mln podatników, a kwota dopłat sięgnęła 11,2 mld zł. Na rzecz organizacji pożytku publicznego podatnicy w 2024 r. przekazali 1,9 mld zł. Średnia kwota podatku przekazanego organizacjom publicznym przez jednego podatnika wyniosła 165,88 zł.

- Najmłodsza osoba, która wypełniła zeznanie w systemie Twój e-Pit, miała 18 lat, a najstarsza – 107 – powiedział wiceminister Łoboda.

