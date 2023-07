Brak jednej decyzji podniesie inflację w 2024 r. Ekonomiści nie mają wątpliwości

Adam N 1973 34 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Chciałbym się podzielić informacją na temat wyjazdów wakacyjnych. Otóż Największą zakałą każdej wycieczki są nasze rodzime 500 plusy. Zaczynają chlać już na lotnisku, trzymając z tajemniczym uśmiechem buteleczkę z,, colą''. W samolocie poprawka, jak lecą Enterem to jeszcze flaszkę na pokładzie kupią i rozbroją. Na lotnisku docelowym z reguły już nie kontaktują, Rezydenci ich wyłapują i wsadzają do autobusów do hotelu. Po zameldowaniu, pierwsze kroki 500 plus kieruje do drink baru, bo przecież ma,, al ekcuzmi ''. Nie może się zmarnować. I tak cały tydzień. Na szczęście okupują oni na razie kierunki niskobudżetowe. Boję się pomyśleć gdzie będą latać jak wejdzie to 800 plus.