Dajesz 1000 zł, może odliczyć 2000 zł. Jest tylko jedna taka ulga podatkowa

W zeznaniu podatkowym za 2020 roku podatnicy mają prawo do kilku nowych ulg. - Mamy ulgi covidowe, czyli na darowiznę sprzętu komputerowego i pieniężną dla organizacji przeciwdziałających skutkom pandemii. Charakterystyczne dla tej ulgi jest to, że możemy odliczyć więcej niż daliśmy. Podstawową zasadą ulg jest to, że nie odliczmy więcej niż daliśmy, ale przy tych ulgach możemy odliczyć 100, 150 lub 200 proc. kwoty, którą darowaliśmy - mówił w programie "Money. To się liczy" Arkadiusz Jedynak, dyrektor Departamentu Poboru Podatków Ministerstwa Finansów. Według oceny MF wyjątkową popularnością może cieszyć się ulga termomodernizacyjna. - Szykuje się na pozycję przynajmniej wicelidera - komentował Jedynak.